Sieg gegen Helmut Schmidt

Kohl war äusserst eng mit seiner Partei, der CDU, verbunden. Im Alter von nur 39 Jahren wurde er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, nur gerade vier Jahre später übernahm er den Bundesvorsitz der Christdemokraten. Bei der Bundestagswahl 1976 scheiterte der promovierte Rechtswissenschafter und Historiker noch knapp am amtierenden SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Doch im Oktober 1982, nach dem Zusammenbruch der sozialliberalen Koalition, wurde Kohl zum sechsten Kanzler der Bundesrepublik gekürt.

«Glücksfall für uns Deutsche»

Kohl sei «ein Glücksfall für uns Deutsche» gewesen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die gestern in Rom auf der Fahrt vom Flughafen Fiumicino in den Vatikan von der Todesnachricht überrascht wurde. Die in der DDR aufgewachsene Merkel hob ihre ganz persönliche Verbundenheit mit Kohls Wirken hervor: «Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert», sagte sie und verwies auf dessen Wirken für die Deutsche Einheit.

Tatsächlich: Die Deutsche Einheit war Kohls grösster Triumph; seine historische Leistung, die heute selbst Kritiker und Gegner anerkennen. «89 – das war eine Glanzleistung», sagte etwa sein Vorgänger, der im November 2015 verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt (SPD). «Kohl hat an der richtigen Stelle das Richtige getan», konzediert ihm Stefan Aust, der einstige «Spiegel»-Chef – und das, obwohl Kohl sich stets geweigert hatte, dem «Spiegel» ein Interview zu geben.

In der Tat erkannte Kohl im richtigen Moment, dass sich mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 eine Chance zur Überwindung der Teilung Deutschlands öffnete. Entschlossen ergriff er das, was er – in Anlehnung an Bismarck – den «Mantelzipfel der Geschichte» nannte. Von Anfang an sah er die Zukunft eines wiedervereinigten Deutschlands nur im Rahmen eines immer engeren Zusammenschlusses der Europäischen Union. Damit gelang es ihm, den Widerstand der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und des französischen Präsidenten François Mitterrand zu brechen. Die Zustimmung von Kreml-Chef Michail Gorbatschow erkaufte er sich mit Milliarden von D-Mark; einzig US-Präsident George Bush senior stand von Anfang an bedingungslos hinter der Wiedervereinigung.