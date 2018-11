Europa steht vor schwierigen Zeiten: Am Sonntag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU den Brexit besiegeln, in zwei Wochen findet in Deutschland die weichenstellende Wahl für die neue CDU-Parteispitze statt und Italien liefert sich mit Brüssel einen täglich gehässiger werdenden Streit um sein Staatsbudget. Hillary Clinton, die Fast-Präsidentin der USA, schaut mit wachsender Besorgnis auf die Entwicklungen in Europa. In einem Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian» bezeichnet die 71-jährige Demokratin den Brexit als historischen Akt der wirtschaftlichen Selbstzerstörung und sagt, Europa müsse sich vor Trumps Ex-Berater Steve Bannon in Acht nehmen. Die «Schweiz am Wochenende» fasst die zentralen Aussagen zusammen.

Hillary Clinton über… ... den Brexit:

Den Brexit erachtet Clinton als den «grössten Akt der ökonomischen Selbstzerstörung der jüngeren Geschichte». Den britischen Abgang aus dem europäischen Staatenverbund erklärt sie sich primär mit der zu grosszügigen Haltung der EU gegenüber den hier ankommenden Flüchtlingen. «Beim Brexit geht es vor allem um die Migrationsproblematik. Europa muss dieses Thema in den Griff bekommen, denn an der Migrationsproblematik hat sich die Wut der Briten erst entzündet», sagt die ehemalige Präsidentschaftskandidatin.