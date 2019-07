Am 8. November 1939 explodierte im Münchner Bürgerbräukeller eine in einem Pfeiler versteckte Bombe. Der Mann, dem die Bombe galt, Adolf Hitler, hatte die Versammlung schon verlassen. Es gab acht Tote und mehrere Verletzte.

Am 20. Juli 1944 explodierte in einer Besprechungsbaracke in Hitlers Hauptquartier in Ostpreussen eine Bombe. Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatte sie in seiner Aktentasche mitgebracht. Wegen einer Kriegsverletzung hatte er nur noch drei Finger und konnte so eine zweite Ladung nicht mehr scharf machen. Auch diese Bombe überlebte Hitler.

Anders als Elser hat Stauffenberg Mitverschwörer, er plant einen Militärputsch nach dem Attentat. Weil Hitlers Tod nicht bestätigt wird, zögern die Verschwörer in Berlin, und als Stauffenberg eintrifft und sie endlich handeln, ist es zu spät. Der innerste Kreis der Offiziersverschwörung wird gleich standrechtlich erschossen.