1200 Demonstranten in gelben Warnwesten versammelten sich vorigen Samstag in der Stuttgarter Innenstadt, um gegen das Dieselfahrverbot in der baden-württembergischen Metropole zu demonstrieren. Seit Anfang Januar dürfen Auswärtige mit alten Dieselmodellen nicht mehr in die Innenstadt fahren, ab April gilt das Verbot auch für die Stuttgarter selbst. Und wenn die Luft nicht bald besser wird, droht auch den neueren Diesel-Modellen ein Fahrverbot. Nicht nur in Stuttgart, in vielen anderen Städten im ganzen Land.

Verkehrsminister Andreas Scheuer beobachtet die Proteste mit Sorge. Er sieht den gesellschaftlichen Frieden im Autoland Deutschland bedroht. Es sind ja nicht nur die Diesel-Fahrverbote. Auch ein Tempolimit auf Autobahnen und höhere Spritpreise wurden zuletzt diskutiert. Scheuer hält nichts von solchen Eingriffen in die Freiheit der Autofahrer, er reagiert darauf mit grosser Empörung. Von «ständiger Gängelung» der Autofahrer sprach der CSU-Politiker, den Vorschlag für ein Tempolimit bezeichnete er als «gegen jeden Menschenverstand» gerichtet.