Marcus Funck vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin (TU), rät indes zur Besonnenheit. «Die aktuell um sich greifende Skandalisierung des Vorfalls ist problematisch», sagt Funck. Beim vorliegenden Fall handle es sich in erster Linie um Mobbing, da die jüdischen Wurzeln der Schülerin zunächst gar nicht bekannt gewesen seien. Judenfeindlichkeit unter Muslimen, insbesondere unter den in den letzten Jahren zugewanderten Muslimen existiere aber tatsächlich.

Bildungsoffensive gefordert

Trotz der zunehmenden Zahl antisemitischer Vorfälle an Berliner Schulen warnt Funck davor, pauschal von «importierter Judenfeindlichkeit» zu sprechen. «Importierter Antisemitismus würde voraussetzen, dass es diese Form von Judenfeindlichkeit zuvor in Deutschland nicht gegeben hat. Das ist nachweislich falsch.» Im arabischen Raum verbreitete, klassische judenfeindlichen Einstellungen – aufgrund der politischen Verwerfungen im Nahen Osten – würden in Europa auf den historisch gewachsenen Antisemitismus stossen «und sich hier in Deutschland, aber auch in Europa neu verbinden».

Ein Indiz für den vor allem politisch motivierten Antisemitismus der arabischen Zuwanderer sei die in Wellen aufbrechende Judenfeindlichkeit in Deutschland bei besonderen Ereignissen. «Wenn es im Nahost-Konflikt zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und Juden kommt, dann zeigt sich die Judenfeindlichkeit der arabischen Zuwanderer bei uns in besonders hohem Masse.»

Funck sieht einen Ausweg aus dem religiösen Mobbing an Schulen über Bildungsprogramme. Er fordert, dass der Geschichtsunterricht ausgebaut wird – und die Geschichte über den Holocaust mit der Gegenwart verknüpft werde. «Dabei sollte Diskriminierung thematisiert werden, der sich auch viele arabischstämmige Mitschüler ausgesetzt sehen.» Auch müsse ein Zusammenhang zwischen der Gründung des Staates Israel mit dem historisch gewachsenen Antisemitismus in Europa hergestellt und die Gründe für den Nahostkonflikt müssten erläutert werden.