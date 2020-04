Der 54-jährige Will Nesbitt beschreibt sich als Mensch, der sich nicht allzu gross für Politik interessiert. Zeit seines Lebens, sagt der Immobilienhändler aus einem Vorort von Washington, habe er noch nie an einer Demonstration teilgenommen. Mit seinen konservativen Überzeugungen hält Nesbitt aber nicht hinter dem Berg. «Ich bin als freier Mann geboren», sagt er im Gespräch und zitiert einen Ausspruch, der gemeinhin dem amerikanischen Gründervater Patrick Henry zugeschrieben wird: «Give me Liberty, or give me Death.» Was auf Deutsch übersetzt etwa heisst: Man hat die Wahl zwischen Freiheit und Tod, es gibt keine Grauzone.

Angesichts dieses Hintergrunds erstaunt es nicht, dass Nesbitt am Donnerstag nach Richmond reiste, der Hauptstadt des Bundesstaates Virginia, und dort vor dem Parlamentsgebäude an einer mehr oder weniger spontanen Protestaktion teilnahm. Organisationen wie «Reopen Virginia» – die «Facebook»-Gruppe der erst vor wenigen Tagen gegründeten Organisation zählt bereits mehr als 21'000 Mitglieder – mobilisierten vielleicht 80 bis 100 Menschen, die gegen die Anordnungen des demokratischen Gouverneurs Ralph Northam demonstrierten.

Im Gespräch mit Journalisten nannten die Anwesenden die lokalen Notmassnahmen wechselweise «übertrieben», «undemokratisch» oder «kontraproduktiv». Nesbitt stört sich daran, dass Northam per Dekret regiere und Zwangsmassnahmen wie die Schliessung von Restaurants oder Kinos in Virginia nicht vom lokalen Parlament genehmigen liess. Auch findet er es stossend, dass die Polizei die Demonstranten dazu zwang, einen Mindestabstand einzuhalten, und mit Strafzetteln drohte, falls sich die Northam-Kritiker nicht an diese Anweisung hielten.