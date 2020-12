In Indien sinken die neuen Corona-Zahlen

Das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land verzeichnet in absoluten Zahlen nach den USA die meisten Corona-Fälle - konkret rund 9,5 Millionen. Zuletzt gab es in Indien den offiziellen Daten zufolge fast 429 000 aktive Corona-Infektionen - der niedrigste Stand seit dem 23. Juli, wie das indische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Experten warnen jedoch, dass die Fallzahlen bald wieder steigen könnten. Seit Tagen demonstrieren Tausende Bauern - oft ohne Masken - gegen neue Marktliberalisierungsgesetze. Sie befürchten, dass sie zu einem Preiszerfall für ihre Waren führen. Gespräche zwischen Bauern- und Regierungsvertretern waren bislang erfolglos.