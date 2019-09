Es ist kühl und nass an diesem Samstagmorgen. Der Jeep klettert langsam die schmale Passstrasse hoch. Direkt daneben: 600 Meter Abgrund. Die Strasse führt aus den nordalbanischen Bergen rund um das Dorf Theth hinunter nach Shkodra, der zweitgrössten Stadt des Landes. Dort haben wir am Mittag abgemacht. Mit der Schweizer Ordensschwester Christina Färber, einer mutigen Frau, die sich dem friedlichen Widerstand gegen das albanische Gewohnheitsrecht, den Kanun, verschrieben hat. Sie kämpft gegen Gewalt an Frauen, gegen die Zwangsehe. Und gegen die «Blutrache», in der hier noch heute zahlreiche Familien leben. Am Nachmittag will sie uns zu einer betroffenen Familie bringen. Zu einem Jugendlichen, der wegen der Blutrache jederzeit getötet werden könnte.

Im albanischen Norden, in diesem wilden Bergland mit seinen Wäldern, Wasserfällen und Seen, ist der Kanun in den Köpfen vieler Leute noch immer fest verankert. Es gilt das «Gesetz der Ehre»: die Ehre der Familien, die der Sippe und die der Männer. Der Kanun ist ein mündlich überliefertes Regelwerk aus dem Mittelalter, in dem Frauen kaum Rechte haben.

«Die Frau ist gemäss dem Kanun nur ein ‹Schlauch, der Kinder gebärt›», sagt Schwester Christina, als wir Stunden später mit ihr am Mittagstisch sitzen. «Der Mann hat im Kanun das Recht, die eigene Frau zu schlagen, wenn sie seinen Anordnungen nicht gehorcht. Sie darf vom Mann sogar getötet werden.» Etwa dann, wenn sie ihn verlässt oder ihm untreu wird.

Blutrache im Limmattal

Schwester Christinas Stimme tönt fest und energisch. Sie ist vor 20 Jahren aus der Schweiz hierher an den Stadtrand von Shkodra gezogen, um als Kapuzinerin in Nordalbanien den Ärmsten und den Frauen zu helfen. Zusammen mit zwei anderen Ordensschwestern und mehreren Mitarbeitern hat sie ein flaches Einfamilienhaus bezogen, das nun ihr Kloster ist. Doch eigentlich ist es mehr ein Hilfswerk als ein Gebetshaus. Es dient den Ärmsten als lokale Krankenstation, als Ausgabestelle von Essen, Kleidern und anderen Hilfsgütern.

Ihr Kloster ist aber vor allem auch eine Anlaufstelle für Frauen, die in ihren Familien Gewalt erleben. «Das sind in dieser Gegend leider viele, wenn nicht sogar die meisten», sagt Schwester Christina. Täglich kommen Frauen in ihre Krankenstation, weil sie grün und blau geschlagen wurden. «Die haben von Kindheit an gelernt, dass sie nichts wert sind.»