Der Dickhäuter starb am Donnerstag im Alter von 48 Jahren aus natürlichen Gründen, wie die ruandische Zeitung "The New Times" berichtete.

Der Elefant sei für Parkbesucher leicht zu erkennen gewesen, weil er seine Stosszähne vor Jahren bei einem Angriff von Wilderern verloren habe, schrieb sie weiter. "Mutware" bedeutet nach Angaben der Zeitung "Chef".

Vor der Einzäunung des Parks sei "Mutware" allerdings eher unrühmlich aufgefallen: So sei er oft vom Gelände ausgerissen und habe das Eigentum von am Park lebenden Menschen zerstört, so die Zeitung weiter.

Der Akagera-Nationalpark liegt im Nordosten von Ruanda, an der Grenze des Landes zu Tansania.