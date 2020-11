Der Iran hat den tödlichen Angriff auf das Gelände der Universität von Kabul scharf verurteilt. «Ein solcher Angriff und dann noch an einem akademischen Ort, reflektiert die extrem radikale Denkweise der Täter», sagte Aussenamtssprecher Said Chatibsadeh am Dienstag. Den Familien der Opfer sprach Chatibsadeh auf der Webseite des Aussenministeriums sein Beileid aus.