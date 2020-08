Israel beschiesst nach neuen Angriffen Ziele im Gazastreifen

Militante Palästinenser hatten am Donnerstag erneut Ballons, an denen Brand- oder Sprengsätze befestigt waren, nach Israel fliegen lassen und dadurch zahlreiche Brände ausgelöst. In der Nacht auf Freitag feuerten sie zudem mehrere Raketen auf Israel ab. Die meisten wurden nach Angaben der israelischen Armee abgefangen. Das Militär griff im Laufe der Nacht bei drei Einsätzen Hamas-Ziele an.

Seit rund zwei Wochen lassen militante Palästinenser täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Die israelische Armee beschoss daraufhin jeweils Ziele in dem Gebiet.

Israels Präsident Reuven Rivlin erklärte: "Wir werden nicht danebenstehen, während die Hamas ausser Kontrolle ist." Ein Hamas-Sprecher sagte, "die Antwort des Widerstandes in Gaza in der vergangenen Nacht war eine Bestätigung dafür, dass der bewaffnete Widerstand ein Schutzschild für das palästinensische Volk ist".

Vertreter des ägyptischen Geheimdienstes hatten zuletzt zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Nach arabischen Medien blieb dies aber erfolglos. Einem Bericht der libanesischen Zeitung "Al-Akhbar" zufolge forderte die Hamas etwa: die Ausweitung der Fischereizone auf 20 Kilometer, den Bau einer neuen, von Katar finanzierten Stromleitung, die Ausstellung weiterer Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser in Israel sowie die Erlaubnis dafür, dass bis zu 1200 Lastwagen pro Tag den einzigen Übergang für Warentransporte in den Gazastreifen, Kerem Schalom, passieren dürfen. Demnach sieht die Hamas dies als Teil früherer Vereinbarungen, die Israel bislang nicht umgesetzt hat. Experten gehen davon aus, dass mit den Angriffen aber auch Druck auf Katar ausgeübt werden soll, damit der Golfstaat Zahlungen für den Gazastreifen fortsetzt.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen.