Israelische und US-Delegation fliegen gemeinsam nach Bahrain

Einen Monat nach Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Israel und Bahrain sind eine israelische und eine US-Delegation am Sonntag gemeinsam in den Golfstaat gereist. Die Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al startete am Vormittag von Tel Aviv in Richtung Manama, wie das Aussenministerium in Jerusalem bestätigte. Der Flug hat die Nummer 973 - wie Bahrains Ländervorwahl.