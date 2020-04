Israels Ultraorthodoxe nahmen Corona-Gefahr nicht ernst – das rächt sich jetzt

Erste Impftests am 1. Juni Rund 100 Forscherteams sind derzeit weltweit daran, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Auch das israelische Start-up Migal arbeitet mit Hochdruck an einem Impfstoff und will bereits am 1. Juni mit Tests an Menschen zu beginnen.

Die Forscher haben kürzlich einen Impfstoff entwickelt, der bei Hühnern erfolgreich gegen einen bronchialen Virus angewandt wurde. Das Hühner-Virus hat eine hohe genetische Ähnlichkeit zum Coronavirus. Diese Ähnlichkeit erhöhe die Wahrscheinlichkeit, in «kurzer Zeit» ein Corona-Impfstoff für den Menschen entwickeln zu können, sagt Migal.