Italien stellt Mailand und Venedig unter Quarantäne – die 11 drängendsten Fragen

Einige: Insgesamt 14 Provinzen unter anderem auch in den Regionen Emilia-Romagna und Venetien. Doch auch die Marken in der Mitte Italiens sind dabei:

Ab sofort gitl in Norditalien ein Ein- und Ausreisesperre! Die Regierung riegelt die Lombardei und 14 andere Gebiete weitgehend ab, darunter die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig . Das sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagmorgen. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben.

«Wir stehen vor einer nationalen Notlage», sagte Conte. «Wir haben sie von Anfang an mit maximalen Vorsichtsmassnahmen bekämpft», ergänzte der Ministerpräsident. «Wir haben zwei Ziele: Die Ausweitung der Ansteckung einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhauseinrichtungen zu vermeiden.»

Der Bürgermeister der Grenzgemeinde Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, beschwichtigte auf Facebook: Er habe mit Attilio Fontana – dem Präsidenten der Region Lombardei – gesprochen. Grenzgänger könnten weiterhin ohne Probleme in der Schweiz arbeiten – sofern Home-Office nicht möglich ist.

Ja, derzeit ist die Grenze noch offen. Wie es weitergeht, ist aber noch offen. André Simonazzi, Sprecher des Bundesrats, schrieb auf Twitter: «Der Bundesrat verfolgt die Entwicklungen in Italien genau. Es steht in Kontakt mit dem Tessin und den italienischen Behörden, um seine Reaktion auf diese Ereignisse ständig zu bewerten.»

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa sagte Conte, die Mobilität werde nicht komplett gestoppt. So gebe es keinen Stopp für Flüge und Züge . Aber eine Fahrt müsse einen Grund haben und die Polizei könne Menschen anhalten und danach fragen.

Wie ist die Lage in Italien?

Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmassnahmen stetig an. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung in Rom unter anderem schon vorher alle Schulen im Land, die Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.

Die Lombardei gilt als Herz der italienischen Wirtschaft. Vor einiger Zeit waren bereits kleinere Gebiete mit zusammen rund 50'000 Menschen in der Provinz Lodi in der Lombardei und in Venetien zu Sperrzonen erklärt worden. Diese Vorsichtsmassnahme werde jetzt ausgeweitet und ergänzt, sagte Conte.

Die Beratungen der Regierung über die verschärften Massnahmen hatten seit dem Samstag gedauert. Ende der Woche war bereits in den Medien in Italien darüber spekuliert worden, ob und wie die Regierung die Verbotszonen wegen der Coronavirus-Welle ausweiten könnte. Schon bisher hat die Wirtschaft unter der Corona-Krise im Land stark gelitten. So brach zum Beispiel der Tourismus ein.

Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA, AFP und DPA