Italienische-Studie belegt: Zahl der Coronavirus-Toten vermutlich noch viel höher als bisher bekannt

Es ist die zentrale Frage, über welche Regierungen, Gesundheitsämter und die Gegner von strengen Anti-Corona-Massnahmen streiten: Die tatsächliche Zahl der Covid-19-Todesopfer. Immer wieder war diese Zahl während der vergangenen Wochen und Monaten Gegenstand hitziger Debatten und sorgte für Kritik am Vorgehen von Regierungen. Während Gegner von Corona-Massnahmen nach Italien zeigten und behaupteten, es würden dort hauptsätzlich jene (alten) Menschen am Virus sterben, die auf Grund einer Vorerkrankung sowieso schon bald gestorben währen, konnten italienische Forscher nun mit zwei Studien das Gegenteil beweisen. Es sei nicht so, dass Leute mit Vorerkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben seien. Viel eher seien jene Menschen direkt an den Folgen der Covid-Erkrankung gestorben. Daraus lasse sich schliessen, dass das Virus weniger harmlos sei, als bisher angenommen, da die Krankheit wohl für weitaus mehr Todesopfer verantwortlich sei, als man bisher angenommen habe, schreiben die italienischen Wissenschaftler der beiden Universitäten Mailand und Palermo in ihren Studien. Bereits im April zeigten erste Analysen der italienischen Statistikbehörde Istat (Istituto Nationale di Statistica), dass das Land eine stark angestiegene Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnete. Auch kamen die Forscher bereits damals zum Schluss, dass die Zahl der Corona-Toten noch viel höher sein muss, als dies in den eigenen offiziellen Statistiken angegeben wurde. Bis zu 6000 Tote mehr pro Woche als bisher angenommen In den beiden aktuellen Studien gingen die Wissenschaftler dieser Theorie nochmals nach und überprüften, wie viel mehr Menschen in Italien während der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren verstorben sind. Da der italienische Staat selber kaum Statistiken zur Übersterblichkeit führt, diese Zahlen werden erst seit jüngerer Zeit erhoben, mussten die Forscher die Sterbezahlen von fast 1700 einzelnen italienischen Gemeinden – das sind etwa 20 Prozent aller Gemeinden Italiens – untersuchen und mit den Coronavirus-Sterbezahlen vergleichen. Wie die Forscher schreiben, hätten sie dabei eine beträchtliche Übersterblichkeit in de untersuchten Gemeinden festgestellt. In den Vergleichsjahren (2015 bis 2019) seien jeweils zwischen dem 1. März und den 4. April um die 4000 Menschen pro Woche verstorben. Kumuliert habe es jeweils um die 20'200 Todesfälle in diesem Zeitraum gegeben. Im Jahr 2020 lag die Sterblichkeit in den gleichen Gemeinden und im gleichen Zeitraum in bei teilweise bis zu 10'000 Menschen – pro Woche. Total sei es zu 41'329 Todesfällen gekommen. Dies ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu den Vorjahren. Grafik der Süddeutschen Zeitung zur Übersterblichkeit in Italien:

Diese Zahlen überraschen, da die italienische Statistikbehörde und das nationale Gesundheitsamt ISS (Istituto Superiore di Sanità) für die besagten Gemeinden im Referenzzeitraum bisher etwa 5000 Todesfälle pro Woche und somit eine Übersterblichkeit von etwa 1000 Toten pro Woche angegeben haben. Coronavirus in den meisten Fällen die direkte Todesursache Anhand der neuen Zahlen gehen die Forscher jedoch davon aus, dass in den untersuchten Gemeinden eine Übersterblichkeit von bis zu 6000 Toten pro Woche verzeichnet wurde. «Die offizielle Zahl der Covid-19-Toten in Italien unterschätzt, wie in anderen Ländern auch, substanziell den tatsächlichen Anstieg der Mortalität während der Pandemie», schreiben die Autoren um Manfredi Rizzo und Nicola Montano dann auch in ihren Studien. Diese Zahlen legen nahe, dass viele Menschen während der Corona-Pandemie zwar starben, ihre Todesursache jedoch nicht untersucht, respektive die Menschen nicht als Corona-Todesfall angegeben wurden – oft, weil Tote gar nicht mehr auf Covid-19 getestet wurden. In den Fällen, in welchen Todesopfer jedoch auf das Coronavirus getestet wurden, zeigt sich gemäss der Wissenschaftler, dass das Virus in den meisten Fällen die direkte Todesursache gewesen ist.