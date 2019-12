Jahresrückblick international:  Millionen Menschen gingen auf die Strasse – eine Erkenntnis hat sie geeint

Im Iran der 1970er-Jahre war es der Wunsch nach einer Rückkehr zu religiösen Werten, der die Menschen auf die Strassen und zu Tausenden in den Tod trieb. Heute, genau 40 Jahre später, schwappt eine neue, eine modernere Welle der «politischen Spiritualität» über den Globus: 2019 erhoben Unzufriedene, Unterdrückte und Hintergangene weltweit ihre Stimmen und ihre selbstgemalten Transparente. Von Lateinamerika über Katalonien, vom Sudan über den Irak und Indien bis ins ferne Hongkong schrien sich die Menschen den Unmut von der Seele und stellten sich ihrem vermeintlich vorgegebenen Schicksal in den Weg. Das kostete Kraft, es kostete Nerven – und auch heute noch allzu oft Leben.

Die Auslöser für die weltweiten Massenproteste waren ganz unterschiedlich. Im Nahen Osten und in Lateinamerika protestierten viele gegen höhere Benzin- und Lebensmittelpreise. Im Sudan, im Libanon, in Algerien oder im Irak haben die Massen – erfolgreich – gegen untätige oder korrupte Machthaber demons­triert. In Indien kämpften die Menschen lautstark gegen religiöse Unterdrückung, in Frankreich gegen das Rentenalter 64 und in Hongkong gegen das anti-demokratische China.

Und trotzdem erkennen Beobachter zwischen den Massenprotesten des auslaufenden Jahres Zusammenhänge. Die französische Historikerin Mathilde Larrère spricht von einem «aufständischen Klima», das die Welt 2019 erfasst habe. Sie vergleicht das auslaufende Jahr mit den Revolutionsjahren 1848 und 1968.

Im Unterschied zu damals aber tauschten sich die Hauptdarsteller der globalen Proteste heuer fleissig untereinander aus und sprachen sich gegenseitig Mut zu. Joshua Wong etwa, das 22-jährige Gesicht der Demokratie-Demos in Hongkong, gratulierte der 17-jährigen Klima-Ikone Greta Thunberg vor zwei Wochen auf Twitter zu ihrer Wahl zur «Person des Jahres» (ein Titel, den das amerikanische Magazin «Time» seit 1927 verleiht). Greta habe die Jugend auf der ganzen Welt mit ihren Schulstreiks in Aufruhr versetzt und auch ihm die Augen geöffnet.

Thunberg bedankte sich beim «tapferen und inspirierenden» Kollegen in Hongkong. Thunberg und Wong, die beiden Superstars der diesjährigen Megaproteste, machten mit dem digitalen Schulterschluss klar: Die Solidarität der Unzufriedenen ist gross – fast so gross wie ihre Social-­Media-Affinität.