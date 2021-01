Jen Psaki ist Sprecherin des Weissen Hauses – und Bidens Waffe der Wahrheit

Während der Präsidentschaft von Donald Trump glichen die Pressekonferenzen im Weissen Haus politischen Inszenierungen, bei denen die jüngsten Entgleisungen des Weissen Hauses gerechtfertigt werden mussten. Trumps Pressesprecher machten dabei selten eine rühmliche Figur. Sean Spicer, der erste der vier Trump-Sprecher, begann seine kurze Karriere mit der Falschinformation, dass «viel mehr Menschen der Amtseinsetzung von Trump beigewohnt haben als bei Barack Obama». Und Spicers Nachfolgerin Sarah Sanders wollte sich partout nicht von der Behauptung ihres Chefs distanzieren, die Medien seien die «Feinde des Volkes».

Stephanie Ann Grisham, die den Job 2019 übernahm, führte in ihren neun Monaten im Amt keine einzige Pressekonferenz durch und Kayleigh McEnany, Trumps letzte Pressesprecherin, weigerte sich standhaft, Fragen von CNN-Journalisten anzunehmen, weil sie «nicht mit Aktivisten kommunizieren» wollte. Zuletzt überging Trump seine kommunikativen Helfer kurzerhand und trat oft selbst ans Mikrofon im Presseraum des Weissen Hauses – etwa um zu behaupten, eine Bleichmittel- Injektion könnte allenfalls gegen Covid-19 helfen.

Die 42-Jährige ist vieles, aber «kein Monster»

Trumps Nachfolger Joe Biden kündigte bei seiner Antrittsrede an, dass er mit dieser Politik der Fehlinformation brechen und in Zukunft mit allen nötigen Mitteln «die Lügen besiegen» wolle. Bidens sichtbarste Waffe in diesem Kampf ist Jen Psaki. Als Pressesprecherin des Weissen Hauses ist die 42-jährige Soziologin sowas wie das Gesicht der Biden-Regierung. Und bereits bei ihrem ersten Auftritt am Mittwochabend machte sie klar, dass die Dinge unter ihrer Ägide wieder so werden sollen, wie sie in der Ära vor Trump mal waren: