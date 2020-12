Jetzt sind die Briten die neuen Schweizer

Was für eine Bescherung: Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen legen das Brexit-Freihandelsabkommen unter den Weihnachtsbaum. Endlich! Exakt 1645 Tage nach der Abstimmung über den britischen EU-Austritt. Zum Abschluss eines schwierigen Jahres gibt es doch noch ein paar gute Neuigkeiten.

Es war damit zu rechnen, dass es lange dauert. Boris Johnson musste bis zum Äussersten mit einem Vertragsabschluss zuwarten. Nur so kann er die Brexit-Hardliner in seinen eigenen Reihen überzeugen, alles Mögliche für Grossbritannien rausgeholt zu haben. Dazu kommt: Ein Weihnachtsabkommen, das macht sich durchaus gut in den Geschichtsbüchern.

Ende gut, alles gut also?

Nicht ganz. Der Brexit ist noch lange nicht vorbei. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Grossbritannien verlässt den Binnenmarkt, die Zollunion und wird zu einem gewöhnlichen Drittstaat. Der Brexit wird sich jetzt erst im Leben der normalen Leute niederschlagen. Und es gibt guten Grund zur Annahme, dass das mindesten die ersten Jahre nicht zu deren Vorteil sein wird.