Joe Biden hat's geschafft: 10 Beispiele, wie er die Welt verändern wird

So schlecht wie unter Donald Trump waren die transatlantischen Handelsbeziehungen in der jüngeren Zeit noch nie. Im Bestreben, die Handelsbilanz des eigenen Landes ins Gleichgewicht zu bringen, entfachte Trump eine veritable Schlacht um Strafzölle. Mit diesem Chaos will Biden aufhören. Seine Berater versprachen schon Monate vor der Wahl, dass man die Allianz mit Europa und insbesondere mit der EU wieder zu stärken gedenke – nicht zuletzt mit dem Ziel, dem Vormarsch Chinas gemeinsam Paroli zu bieten. Was Biden für den Welthandel und für die Genfer Welthandelsorganisation WTO konkret bedeuten wird, bleibt abzuwarten.

«Grüessech Bern!»: Vielleicht ist es dieser Tweet von US-Aussenminister Mike Pompeo, abgesetzt 2019 bei seinem ausgiebigen Besuch in der Schweiz, der die guten Drähte der Trump-Regierung zur offiziellen Schweiz am besten symbolisiert.

Grüessech Bern! Thanks to @ChristaMarkwald for a fascinating tour of the Federal Palace. I had the chance to visit UNESCO World Heritage Site Old Town Bern, the #Zytglogge , Münster Cathedral & the extraordinary view from the Rose Garden. Honored to be in this beautiful country! pic.twitter.com/zBYRfzC1Sa

Wohl nie zuvor pflegte – ja zelebrierte! – man in Bern derart hervorragende Kontakte nach Washington. Trump selbst kam zweimal ans Weltwirtschaftsforum in Davos, traf sich mit mehreren Bundesräten, nutzte das Nicht-EU-Land als Bühne. Ueli Maurer war bei ihm im Weissen Haus zu Gast. Mehrere US-Spitzenbeamte mit Schweizer Wurzeln waren dem Land auf besondere Weise verbunden.

Inhaltlich jedoch konnte Bundesbern wenig aus dieser Intimität machen. Ein Freihandelsabkommen mit den USA – ihrem zweitwichtigsten Handelspartner – hat die Schweiz weiterhin nicht. Unter einem Präsidenten Biden dürfte die Chancen auf einen Abschluss weiter sinken, darin sind sich Beobachter einig. Mit der hohen Aufmerksamkeit für die Schweiz wird es unter Biden wohl ebenso vorbei sein. Trotzdem dürfte die Schweiz von seiner Wahl indirekt auch profitieren: Sie ist an politischer Stabilität interessiert. Biden steht nach der erratischen Politik Trumps für multilaterale Zusammenarbeit. Die Guten Dienste der helvetischen Diplomatie könnten unter ihm weiterhin gefragt sein. Gedämpft werden dagegen die Erwartungen der Pharmaindustrie, zog Biden doch mit dezidierten Plänen zur Bekämpfung hoher Medikamentenpreise in den Wahlkampf.

Sven Altermatt

3. Klimawandel

Wissenschaft first

Joe Biden hat schon im Wahlkampf einen umfassenden Plan für die Klima- und Energiepolitik gemacht. Er will bis 2050 erreichen, dass keine CO2-Emissionen mehr ausgestossen werden. Dazu will er 500 Milliarden Dollar pro Jahr in die Klima-, Umwelt- und Energiepolitik investieren. Die Gebäudeemissionen sollen reduziert und der Strassenverkehr elektrifiziert werden.

Allerdings hinterlässt Donald Trump nachhaltig Schäden am Klima. Seine Regierung hat in den letzten vier Jahren Gesetze so geändert, dass sie dem internationalen Klimaschutz entgegenlaufen. Auch die in Trumps Amtszeit gefällten Entscheide für umweltkritische Infrastrukturen, zum Beispiel Bohrungen in einzigartigen Ökosystemen, haben langfristige Folgen. Bidens Problem ist es, dass es viel leichter ist, eine Vorschrift abzuschaffen, als diese in Kraft zu setzen. Trump ist aus dem Pariser Klima-Abkommen ausgetreten, Biden hat erklärt, so schnell wie möglich wieder beizutreten. Dafür muss er die nationalen Klima-Verpflichtungen der USA allerdings neu verhandeln.

Bleibt der Senat republikanisch, wird das gemäss dem ETH-Klimatologen Reto Knutti schwierig. Und allein mit den neuen Klimazielen ist es noch nicht gemacht; noch schwieriger ist es, die Instrumente und Massnahmen durchzusetzen. Generell ist die Wahl Bidens für Knutti aber nicht nur für die Klimapolitik wichtig, sondern ein Gewinn für die Wissenschaft generell, weil Biden die wissenschaftlichen Fakten ernst nimmt.

Bruno Knellwolf

4. Corona

Stärkeres Problembewusstsein

In den USA erreicht die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurzeit gerade einen Höchstwert. Am Donnerstag waren es 121888 Neuinfektionen. Gemäss der Johns-Hopkins-Universität hat kein anderes Land der Welt je so viele Ansteckungen an einem Tag gezählt. Inzwischen haben sich 9,6 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 230000 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Diese Situation wird sich bis zum Amtsantritt Joe Bidens kaum gross verbessern.

Im Gegensatz zu Trump hat Biden das Virus aber von Anfang an ernst genommen und den wissenschaftlichen Fakten vertraut. Somit wird sich die katastrophale Corona-Kommunikation der Trump-Regierung verbessern. Damit allein sei es aber nicht getan, sagt der ehemalige Corona-Sonderbeauftragte des Bundes, Daniel Koch. Die USA hätten sehr grosse soziale und strukturelle Probleme, um mit einer Pandemie richtig umgehen zu können. Daher werde es auch unter Biden leider sehr schwierig bleiben. «Aber mit Sicherheit werden die USA problembewusster sein und die Bevölkerung besser integrieren. Zudem wird Biden sicher das Gesundheitssystem stärken», sagt Koch.

Trumps schwachsinnige Empfehlung, Desinfektionsmittel einzunehmen, bleibt in Erinnerung, trotzdem ist er nicht allein in der Verantwortung, was die Ausbreitung der Pandemie betrifft. Die einzelnen Staaten haben grossen Einfluss, das wird auch bei Biden so sein.

Bruno Knellwolf

5. Frauen

Ein Feminist mit Makel

Joe Biden hatte sich früh festgelegt: natürlich müsse es eine Frau sein, die an seiner Seite gegen Donald Trump in den Wahlkampf zieht. Mit Kamala Harris wird nun erstmals in der amerikanischen Geschichte eine Frau das Vizepräsidenten-Amt bekleiden.