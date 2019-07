Die Jury habe den Elite-Soldaten nur in dem Anklagepunkt für schuldig befunden, dass er mit der Leiche des Gefangenen posiert habe. In allen anderen Anklagepunkten - darunter auch dem, im Irak auf Zivilisten geschossen zu haben - sei er freigesprochen worden.

Der Sender CNN berichtete, nach der Entscheidung der Jury wolle das Gericht noch am Dienstag über das Strafmass entscheiden. Der Anklagepunkt, in dem der Soldat schuldig befunden wurde, könne mit maximal vier Monaten Haft bestraft werden. Der Beschuldigte habe aber schon mehr als diese Zeit in Untersuchungshaft gesessen, womit eine etwaige Gefängnisstrafe bereits abgegolten sein dürfte.

Die Ermittler beschuldigten den heute 39-Jährigen, 2017 im Irak einen verletzten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erstochen und später neben dessen Leiche posiert zu haben. Ihm wurde ausserdem vorgeworfen, mit Schüssen auf einen unbewaffneten Mann und ein Mädchen versuchten Mord begangen zu haben. Angeklagt war er in insgesamt sieben Punkten, darunter auch Justizbehinderung. Der Soldat wies die Vorwürfe stets zurück.

Mitglieder aus der Einheit des Mannes hatten die Vorwürfe zur Anzeige gebracht. Die Verteidigung warf ihnen vor, ihren Chef angeschwärzt zu haben, weil sie mit seinem Führungsstil nicht klargekommen seien. Der Fall sorgte in den USA für Wirbel und weckte auch die Aufmerksamkeit von Präsident Donald Trump. Trump hatte die Möglichkeit ins Spiel gebracht, den Beschuldigten im Fall einer Verurteilung zu begnadigen.