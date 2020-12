Kein Broccoli für die Briten: Das Vereinigte Königreich hat keinen Deal – und bald auch kein frisches Gemüse mehr

So schlimm, sagte Boris Johnson bei seiner abendlichen Pressekonferenz, also so schlimm sei die Situation am Ärmelkanal gar nicht. Lediglich 20 Prozent des täglichen Transportvolumens seien von der neuen Grenzblockade betroffen, betonte der britische Premier. Zudem habe er am Telefon eine «exzellente Konversation» mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geführt. Eine Auflösung der gigantischen Lastwagenstaus im englischen Südosten stehe unmittelbar bevor.

Die Reaktion darauf: Kopfschütteln. Die Containerterminals an den britischen Häfen in Felixstowe, Tilbury und Sou­thampton sind zwar offen. Die Importe für frische Lebensmittel aber, auf die die britische Insel im Winter angewiesen ist, die bleiben an den geschlossenen Grenzen hängen. Schon jetzt ist absehbar, dass den Briten nach Weihnachten Zitronen und Orangen, Salat, Broccoli und Blumenkohl ausgehen werden.