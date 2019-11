Kim Jong Un führt Luftübungen in Nordkorea durch

Kim sagte demnach, dass es "notwendig ist, eine Übung ohne Vorankündigung unter den simulierten Bedingungen des realen Krieges" für "Verbesserung der Bereitschaft" der nordkoreanischen Militäreinheiten durchzuführen.

Die USA und Südkorea erklärten am Sonntag, sie würden bevorstehenden Militärübungen verschieben, um die ins Stocken geratenen Gespräche mit Nordkorea wieder anzukurbeln. Die Regierung in Washington dementierte, dass die Verschiebung des sogenannten "Combined Flying Training Events" ein weiteres Zugeständnis an Südkorea darstelle.