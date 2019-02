Matt Deitsch setzt einen zufriedenen Gesichtsausdruck auf, während er seinen Blick über die mehr als 100 Studentinnen und Studenten schweifen lässt, die sich an diesem Morgen im amerikanischen Parlament versammelt haben. Dann sagt er: Selbstverständlich sei es in erster Linie dem Aktivismus junger Amerikanerinnen und Amerikaner zu verdanken, dass im nationalen Parlament (nach einer mehrjährigen Pause) endlich wieder ernsthaft über eine Verschärfung der Waffengesetze debattiert werde. Aber die Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, an der am Mittwoch die jungen Aktivisten teilnahmen, sei nur ein «erster Schritt», sagt Deitsch. Denn der Kampf gegen die amerikanische Gewaltepidemie, von der sämtliche Segmente der Bevölkerung betroffen seien, komme einem Langstreckenrennen gleich. Und die Aktivisten würden nur dann als Sieger durchs Ziel gehen, wenn es ihnen gelinge, die Politiker auszumanövrieren, die vernünftige Lösungen blockierten.

Deitsch ist kein unbeteiligter Beobachter. Der junge Mann gehört zu den Mitbegründern des «March for Our Lives», der am 14. Februar 2018 im Nachgang zum Massaker an der Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) ins Leben gerufen wurde. Weniger bekannt als die Aushängeschilder der Bewegung – Parkland-Schüler wie Emma González, David Hogg oder Cameron Kasky – bildet Deitsch zusammen mit Charlie Mirsky (19) die politische Speerspitze des «March for Our Lives».