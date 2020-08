Macron fordert nach Explosion in Beirut «unverzichtbare Reformen»

Rund vier Wochen nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut in die libanesische Hauptstadt gereist. Präsident Michel Aoun empfing ihn am Montagabend am Flughafen. Auf dem Programm stand nach seiner Ankunft ein Treffen mit der populären libanesischen Sängerin Fairouz, einer Ikone der arabischen Musik.