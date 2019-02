Er sei damit "einverstanden", sagte Maduro am Samstag in Caracas an einer Demonstration vor seinen Anhängern.

Im Parlament hat die Opposition das Sagen, Parlamentspräsident Juan Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Interims-Staatschef erklärt. Die USA, Kanada und mehrere lateinamerikanische Länder erkennen Guaidó als amtierenden Präsidenten von Venezuela an.

Mehrere europäische Länder haben Maduro bis Sonntag Zeit gegeben, um Neuwahlen zur Präsidentschaft anzusetzen. Andernfalls wollen auch sie Guaidó als Interimsstaatschef anerkennen.

Um den Druck auf Maduro zu verstärken, hatte Guaidó für Samstag zum "grössten Protestmarsch in der Geschichte Venezuelas und unseres Kontinents" aufgerufen.

Ausser zehntausende seiner Anhänger demonstrierten aber auch Unterstützer Maduros. Dessen Rede bei der Abschlusskundgebung seiner Anhänger war sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit einem angeblichen Anschlagsversuch gegen ihn mit zwei mit Sprengstoff beladenen Drohnen Anfang August.