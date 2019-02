Mehrere EU-Staaten hatten Maduro Zeit bis Mitternacht gegeben, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen - andernfalls wollen sie seinen Rivalen Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.

Maduro hatte am Wochenende vor seinen Anhängern eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments noch in diesem Jahr angekündigt. Die Forderung der EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Niederlande, Österreich und Portugal erfüllte er damit aber ebenso wenig wie diejenigen der venezolanischen Opposition. Diese bestehen darauf, dass so bald wie möglich ein neuer venezolanischer Staatschef gewählt wird.