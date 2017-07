Bei einer Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind am Freitag ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Am Nachmittag, kurz nach 15.00 Uhr, betrat ein Mann den Supermarkt in einer belebten Einkaufsstrasse im Stadtteil Barmbek und stach unvermittelt mit einem Küchenmesser auf Kunden ein.