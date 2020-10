Mann vor Hamburger Synagoge schwer verletzt - Angreifer festgenommen

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag einen 26-Jährigen vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und erheblich verletzt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR hatten zuvor von einer «offenbar antisemitischen Attacke» berichtet, bei der ein Mann in militärischer Kleidung einen jüdischen Studenten mit einer Schaufel attackiert habe. Nach dpa-Informationen soll der 29-Jährige einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben.