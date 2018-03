Die Vertreterin der dritten Le-Pen-Generation sägt bereits am Stuhl ihrer Tante. Bei der jüngsten Konferenz der amerikanischen Rechtskonservativen (CPAC) trat Marion Maréchal-Le Pen vor Präsident Donald Trump auf. Mit ihrem nahezu perfekten Englisch und dem Slogan «France first» neben «America first» erntete sie tosenden Applaus. Das klang wohl wie Hohn in den Ohren von Marine: Des Englischen nicht mächtig, hatte sie vor einem Jahr vergeblich im Trump-Tower gewartet, um einen Fototermin mit dem neuen Präsidenten zu ergattern.

Am Parteitag wird sich zeigen, über wie viel Rückhalt die FN-Chefin an der Basis noch verfügt. Das hängt auch davon ab, ob sie bereit ist, ihr Lieblingsfeindbild EU hintanzustellen. Für die FN-Wähler hat ein Ausstieg aus der EU laut neuen Umfragen keine Priorität mehr. Sie wollen zuerst der Immigration einen Riegel schieben. Nach den Wahlerfolgen ihrer Gesinnungsfreunde in Österreich (FPÖ), Deutschland (AfD) und Italien (Lega) hätte Marine Le Pen alles Interesse, in Lille in Sachen Migration ebenso laut auf die Pauke zu hauen.

Ihr Problem ist, dass sie sich zugleich gemässigt geben möchte. Den Parteinamen will sie ändern, um ihre Bereitschaft zu Allianzen mit anderen Parteien zu signalisieren. Nur so kann sie aus der politischen Isolation kommen. Bloss, wer will schon mit den Frontisten ins Boot steigen? Nicht die konservativen Republikaner, die unter Laurent Wauquiez zwar nach rechts driften, aber nur, um Le Pen Stimmen abzujagen. Und sicher nicht die eurokritischen, aber stramm linken «Unbeugsamen» von Jean-Luc Mélenchon. Ob mit neuem Parteinamen oder nicht: So rasch wird Marine Le Pen in Frankreich nicht mehrheitsfähig.