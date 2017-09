Auf dem Weg dorthin hinterliess «Irma» in der Karibik eine Spur der Verwüstung; mehr als 20 Menschen kamen ums Leben. Mit rund 250 Kilometern pro Stunde fegte «Irma» zuletzt über Kuba hinweg. «Uns läuft die Zeit davon», warnte der Gouverneur von Florida, Rick Scott. Wer in der Evakuierungszone lebe, müsse jetzt dringen gehen. «Einen so katastrophalen Sturm hat unser Bundesstaat noch nie erlebt.» Experten gingen davon aus, dass Winde und Überschwemmungen massive Schäden in dem nach Bevölkerungszahl viertgrössten US-Bundesstaat anrichten werden.

Für die gesamte Südküste Floridas, vom Atlantik bis in den Golf von Mexiko, galt eine Warnung vor bis zu drei Meter hohen Wellen. Unter Hochdruck brachten die Behörden dort ältere Bürger in Sicherheit. Rund neun Millionen Menschen müssten wegen des Sturms mit zum Teil wochenlangen Stromausfällen rechnen, teilte der Versorger Florida Power & Light mit.

«Irma» bringt Notstand

«Irma» traf am frühen Samstagmorgen in Kuba auf Land. Der Hurrikan der Kategorie fünf – der höchsten Stufe – schwächte sich etwas ab, als er an der Nordküste der Insel entlang zog und sich in Richtung Florida bewegte. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in Miami stufte den Sturm am Samstag in die Kategorie 3 der fünfstufigen Skala hinab. Die Meteorologen rechneten aber damit, dass der Wirbelsturm über dem Meer wieder an Stärke zunimmt.