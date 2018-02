Der Sheriff zieht die Konsequenzen aus dem Massaker an der «Stoneman Douglas High School» in Parkland (Florida): Ab sofort würden alle Polizisten unter seinem Kommando, die zur Bewachung von Schulen abkommandiert seien, Schiessgewehre auf sich tragen, gab Scott Israel bekannt. Israel ist zuständig für den Verwaltungsbezirk Broward County, in dem sich Parkland befindet. «Es muss uns möglich sein, auf jegliche Bedrohungslage auf einem Campus zu reagieren», sagte Israel.

Der Sheriff, notabene ein Demokrat, greift damit eine Forderung auf, die unter Republikanern im Allgemeinen und dem Fussvolk der Waffen-Lobby im Besonderen schon lange populär ist. Sie sagen, am besten liessen sich Amokläufer wie Nikolas Cruz – der 19-Jährige ermordete am Mittwoch in der vorigen Woche an der High School in Parkland 17 Menschen – mit Waffen stoppen. In diesem Zusammenhang ist in den USA jeweils von einem «Good guy with a gun» die Rede, einem «guten Typen mit einer Waffe», was wohl Erinnerungen an einen Western-Helden wecken soll.

Auch Präsident Trump ist ein Anhänger dieser Idee, wie er am Mittwoch während eines emotionalen Gesprächs mit Opfern und Hinterbliebenen von Schulmassakern zu Protokoll gab. Als die Rede auf den Sportlehrer Aaron Feis kam, der sich in der «Stoneman Douglas High School» schützend vor Studenten gestellt hatte und für diese selbstlose Tat mit seinem Leben bezahlte, sagte Trump: Hätte Feis eine Waffe getragen, hätte er geschossen, «und damit wäre die Sache erledigt gewesen».

Das Massaker an der Schule in Florida in Bildern: