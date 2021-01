Merkel legt die Deutschen an die Leine – und verspielt immer mehr Vertrauen

Jetzt legt die Kanzlerin die Deutschen also an die Leine. An die «Coronaleine», um genauer zu sein. Bürger in Virus-Hotspots sollen sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort bewegen dürfen. Dies betrifft Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Infektionen pro 100'000 Einwohner. Darauf verständigten sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer laut Medienberichten am Dienstag.

So richtig einleuchten will die Massnahme nicht. Völlig unklar ist auch, wie die Bewegungsbeschränkung kontrolliert werden soll. Wie wird nachgemessen, ob sich der oder die Angeleinte nun 14, 15 oder 18 Kilometer vom Zuhause entfernt hat? Mit dem Routenplaner auf Google Maps?