Merkel und Macron wollen gemeinsame Coronaschulden - doch sie müssen mit Widerstand rechnen

Eine altbewährte EU-Regel geht so: Die deutsch-französische Einheit ist nicht alles. Aber ohne sie ist alles nichts. Umso bedeutender ist es, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern vereint vor die Öffentlichkeit stellten und ihren Plan für die Ankurbelung der Wirtschaft nach dem Coronaschock vorstellten.

Konkret schlagen Macron und Merkel vor, europäische Schulden in Höhe von 500 Milliarden Euro aufzunehmen und das Geld als Zuschüsse an die von der Pandemie am meisten betroffenen Regionen und Branchen über die nächsten Jahre zu verteilen. Dies ergänzend zu den rund 540 Milliarden Euro, welche die EU-Staaten in Form von Krediten, Investitionshilfen und einem EU-Kurzarbeitergeld bereits beschlossen haben.