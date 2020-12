Merkel zu Brexit-Pakt: Alles versuchen, um Ergebnis zu bekommen

Bei den Verhandlungen der EU-Kommission mit Grossbritannien über einen Brexit-Handelspakt sollte nach den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel alles versucht werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Jede Möglichkeit, noch zu einem Ergebnis zu kommen, sei hoch willkommen, sagte Merkel am Sonntag in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Mit Blick auf das Ausscheiden Grossbritanniens aus dem Binnenmarkt sagte Merkel, es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen.