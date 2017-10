Der Angreifer habe "Allahu Akbar" ("Gott ist gross") gerufen. Die Polizei riegelte das Gebiet ab.

Ein weiteres Opfer sei schwer verletzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag aus Polizeikreisen. Die französische Nachrichtenagentur AFP sprach unter Berufung auf den örtlichen Polizeipräfekten sogar von zwei Todesopfern.

Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall zunächst aber noch nicht an sich: Die Bewertung des Vorfalls sei im Gange, hiess es am Nachmittag aus Justizkreisen.

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem an wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, eröffneten das Feuer auf den Angreifer. Er sei "neutralisiert" worden, hiess es aus Sicherheitskreisen.

Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich des Bahnhofs Saint-Charles wegen eines Einsatzes zu meiden. Innenminister Gérard Collomb kündigte auf Twitter an, sich umgehend nach Marseille zu begeben. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen.