Mindestens 27 Tote bei Angriff auf Kundgebung in Kabul

Bei der Kundgebung handelte es sich um eine Gedenkveranstaltung für den vor 25 Jahren verstorbenen schiitischen Milizenführer Abdul Ali Masari, an der nach offiziellen Angaben auch Regierungsvertreter teilgenommen hatten.

Auch der Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah nahm nach Angaben seines Sprechers an der Zeremonie zum Gedenken an einen verstorbenen politischen Anführer am Morgen teil. "Das Ziel des Angriffs war nicht klar, aber Abdullah ist jetzt an einem sicheren Ort", sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur DPA. Während einer Eröffnungsrede seien Schüsse und Explosionen zu hören gewesen.

Spezialkräfte machten sich auf den Weg in das Gebiet, wie Nasrat Rahimi, Sprecher im afghanischen Innenministerium, erklärte. Der Angriff auf die Veranstaltung erfolgte demnach von einem höher gelegenen Gebäude aus.

Ein Sprecher der Taliban dementierte auf Twitter umgehend, für den Angriff verantwortlich zu sein.