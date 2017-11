Prophetische Doktorarbeit

1996 heiratete die damalige Sekretärin Mugabes ihren Chef. Der Altersunterschied, satte 41 Jahre, gab zu reden. Doch laute Kritik getraute sich zuerst niemand zu äussern.

Lange dauerte es aber nicht, bis sich Grace den Ruf einer luxussüchtigen Machtspielerin einheimste und dafür mit Übernamen wie «Gucci Grace» und «DisGrace» (übersetzt: Schande) versehen wurde. Sie begleitete ihren Mann an internationale Gipfel und gab regelmässig riesige Summen auf Shoppingtouren aus: Beim UN-Ernährungsgipfel in Rom sollen es vor ein paar Jahren 80'000 Dollar gewesen sein. In Singapur wurde sie nach einem Besuch ihres Mannes, der sich dort wegen seines Prostata-Krebses behandeln liess, mit 15 Rollkoffern in der First Class Lounge fotografiert. Und 2012 liess sie im Norden der Hauptstadt Harare mehr als 300 Familien von ihren Ländereien vertreiben, um sich ein Luxusanwesen bauen zu können. Das ist nicht eben vorbildlich, zumal in einem Land, in dem 90 Prozent der Menschen keine feste Arbeit haben und mehr als zwei Drittel unter der Armutsgrenze leben.

Zu reden gab auch die Doktorwürde, die Grace Mugabe 2014 von der University of Zimbabwe erhielt. Rektor der Uni: ihr Mann Robert. Titel ihrer in weniger als drei Monaten abgeschlossenen Doktorarbeit: «Wandel sozialer Strukturen und Funktion der Familie». Im Nachhinein wirkt das fast prophetisch. Die Strukturen Simbabwes wandeln sich tatsächlich. Und die Familie Mugabe verliert ihre Funktion als selbsterhaltende Machtmaschine. Grace Mugabe, so scheint es, hat das akribisch geplante Machtspiel verloren.

