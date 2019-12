Mordfall Khashoggi: Todesstrafe für fünf Männer – zwei Berater von Kronprinz bin Salman entlastet

Das teilte der Generalstaatsanwalt in Riad am Montag mit. Der für die "Washington Post" tätige Journalist Khashoggi war vergangenes Jahr im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden.

"Das Gericht hat Todesurteile gegen fünf Männer verhängt, die direkt an dem Mord beteiligt waren", hiess es in der Erklärung der Staatsanwaltschaft. Von den elf Angeklagten wurden ausserdem drei zu Gefängnisstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt. Alle anderen wurden freigesprochen.