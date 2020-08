Mysteriöse neue Fälle: Neuseelands Coronatraum endet nach 102 Tagen

Nach 102 Tagen ohne Coronavirus im Land hat Neuseelands Traum ein herbes Ende genommen. Am Dienstagabend musste Premierministerin Jacinda Ardern vier neue Fälle melden. Auckland muss nun erneut Beschränkungen in Kauf nehmen. Die neuen Infektionen sind ein Mysterium. Am Montag und Dienstag testeten vier Mitglieder einer sechsköpfigen Familie in Auckland positiv auf das Coronavirus. Wo sie sich infiziert haben, ist bisher ein grosses Rätsel.

Die Folgen sind schwerwiegend: Ab Mittwoch muss Neuseelands grösste Stadt deswegen nun erneut Beschränkungen auf sich nehmen. Kindergärten und Schulen sollen geschlossen bleiben, nur die Kinder essenzieller Arbeiter dürfen weiter betreut werden. Alle Büroangestellten sind angehalten, von zu Hause zu arbeiten. Nur Bewohner Aucklands dürfen in die Stadt zurückkehren und nur wer nicht in Auckland lebt, darf die Stadt verlassen. Grossveranstaltungen werden in ganz Neuseeland vorübergehend pausiert.