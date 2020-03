Nach 85 Jahren: Australische Nachrichtenagentur AAP verkündet Schliessung

AAP (Australian Associated Press) wurde 1935 von dem Verleger Keith Murdoch gegründet, dem Vater von Medienunternehmer Rupert Murdoch. Die Agentur bietet neben Texten aus verschiedenen Ressorts auch Bilder und Videos an. Sie gehört den Medienunternehmen Nine, News Corp Australia, The West Australian und Australian Community Media.

Chefredakteur Tony Gillies sprach bei Twitter vom «traurigsten Tag», AAP schliesse nach 85 Jahren «journalischer Exzellenz». Vorstand Campbell Reid erklärte, die Entscheidung sei schwer gewesen, aber den Aktionären sei kaum eine andere Wahl geblieben. Die Zahl der Unternehmen, die sich nicht mehr auf den AAP-Dienst verliessen, habe das Geschäft untragbar gemacht.

Die Agentur beschäftigt nach eigenen Angaben ein Team von 180 Leuten und hat Büros in Australien, Neuseeland, Los Angeles und London, ausserdem gibt es etwa 100 freie Fotografen. Die australischen Medien spüren wie viele Medien weltweit seit Jahren den Druck durch sinkende Abo-Zahlen und Gewinne sowie die Konkurrenz durch Internetriesen wie Google und Facebook.