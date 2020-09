Nach Brand im Flüchtlingslager Moria: Migranten sollen das Feuer gelegt haben

Von einem «Dach über Kopf» konnte für die meisten Menschen in Moria schon vor der Katastrophe eigentlich keine Rede sein. Nur etwa 3500 der fast 13000 Bewohner des Lagers lebten in Wohncontainern. Die anderen hausten in selbstgezimmerten Verschlägen aus Latten und Plastikplanen. Jetzt haben die Menschen auch dieses dürftige Obdach verloren. Einige konnten wenigstens Schlafsäcke und Decken retten, bevor sie vor den Flammen fliehen mussten.

Die Nacht auf Donnerstag verbrachten viele Obdachlose auf den Feldern und in den Olivenhainen rund um das verwüstete Lager. Einige Familien suchten mit ihren kleinen Kindern gar Zuflucht auf einem nahe gelegenen Friedhof. Andere fanden einen Schlafplatz am Rand der Landstrasse, die von Moria zur acht Kilometer entfernten Inselhauptstadt Mytilini führt.

Am Donnerstagmorgen stocherten Lagerbewohner in den verkohlten Überresten ihrer Unterkünfte nach zurückgelassenen Habseligkeiten. Die ohnehin dürftigen sanitären Anlagen sind weitgehend zerstört. Nach dem Brand waren die Menschen zunächst sich selbst überlassen. Gestern begann die Armee schleppend, Mahlzeiten und Getränke zu verteilen. Es werden nun Zelte aufgestellt, gestern trafen zudem drei Transportschiffe ein, die Platz für 2000 Personen bieten.