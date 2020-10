Nach Corona-Infektion: Trumps Medikamenten-Cocktail alarmiert Experten

Zweimal traten Donald Trumps Ärzte am Wochenende vor die Medien. Es gehe dem Präsidenten «sehr gut», sagte sein «Leibarzt» Sean Conley am Samstag. Man sei mit der Behandlung sehr zufrieden. Am Sonntag war die Tonalität gedämpfter. Die Ärzte äusserten aber die Hoffnung, Trump könne das Walter-Reed-Militärspital am Montag verlassen.

Für Kritik sorgte etwa die Tatsache, dass das Ärzteteam keine genauen Angaben zu Trumps Lungenfunktion liefern wollte. Unbeantwortet blieb auch die Frage, ob sich in seinem Blut Klümpchen gebildet haben, eine bei Covid-19-Patienten häufig auftretende Komplikation. «Ich habe den Eindruck, dass sie uns alle guten Nachrichten mitteilen und alles limitieren, was nicht perfekt ist», meinte Rochelle Walensky, die Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am Massachusetts General Hospital, in der «Washington Post».

Tiefer Sauerstoff-Wert

In einem Punkt sorgten die Mediziner für Transparenz: Am Freitagmorgen hatte der Präsident hohes Fieber (ein typisches Corona-Symptom) und die Sauerstoffsättigung in seinem Blut sank auf unter 94 Prozent. Darauf seien ihm zwei Liter Sauerstoff verabreicht worden. Kurz darauf wurde Trump ins Spital gebracht, wo die Sättigung am Samstag erneut auf unter 93 Prozent gesunken sei.

Ein Wert von 95 Prozent gilt im Normalfall als untere Grenze. «Wenn er unter 94 Prozent fällt, ist man per Definition ernsthaft an Covid erkrankt», sagte der Infektiologe Carlos del Rio von der Emory University gegenüber Politico. Ein Indiz dafür, dass das Coronavirus den 73-jährigen Trump schwer erwischt hat, sind auch die ihm verabreichten Therapien: