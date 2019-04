Der beeindruckende Elan für das Pariser Wahrzeichen trägt sehr weit. Aus der ganzen Welt gehen Spenden ein, namentlich auf der offiziellen Webseite der Fondation du patrimoine (Kulturerbe-Stiftung), die gut 10 Millionen Euro gesammelt hat. Ein grösserer Betrag wird ausserdem von der amerikanischen Stiftung Friends of Notre-Dame erwartet.

Grosskonzerne überbieten sich

Schon jetzt überbieten sich die Grossspender aus Frankreich. Die Unternehmerfamilie Pinault, die den Luxusgüterkonzern Kering (Gucci, Puma) kontrolliert, stellte nach einem ersten Spendenaufruf durch Präsident Emmanuel Macron runde 100 Millionen zur Verfügung. Darauf konnte der vom Milliardär Bernard Arnault geleitete Rivale LVMH (Vuitton, Dior) nicht hintanstehen: Er versprach 200 Millionen Euro für ein Gebäude, das «Teil der französischen Geschichte» sei. Es folgten L’Oréal mit 200, der Energiekonzern Total mit 100 Millionen. Kaum ein Konzern des Pariser Börsenindexes Cac 40 hielt mit einer Millionenspende zurück.

In den anfänglichen Applaus für die generösen Gönner mischt sich indes immer mehr Kritik. Am schärfsten reagierte der frühere Präsidentschaftskandidat Philippe Poutou: «Arnault, Total, Pinault, das ist der Wettlauf der Steuerbetrüger.» Wenn diese Firmen zu viel Geld hätten, könnten sie es ja auch für «soziale Monumente» wie das Spital- oder Bildungswesen einsetzen, meinte der Linkspolitiker.

«Die Ärmsten nicht vergessen»

Auch die Sozialstiftung Abbé Pierre appelliert an die Grosskonzerne, «die Ärmsten nicht zu vergessen». Die Pariser Tageszeitung «Libération» kritisiert, dass das «sehr amerikanische Mäzenat» meist nur in Krisenzeiten greife, wenn die Emotionen hochwallten. Sie beträfen nicht anhaltende soziale Probleme. Heute gebe es in Paris rund 3600 Obdachlose.

Solche Äusserungen wecken auch Widerspruch: Die privaten Hilfsgelder für Notre-Dame seien umso willkommener, als die 14 Millionen Besucher der Notre-Dame-Kathedrale keinen Eintritt zahlen müssten, liest man in Internetforen. Anzufügen wäre, dass Frankreich auch keinerlei Kirchensteuer kennt. Lob erhalten Baukonzerne wie Bouygues, die vor allem technische und logistische Hilfe zusagen, oder verschiedene Waldbesitzer, die frische Eichenstämme liefern wollen. Jeder Balken des abgebrannten Dachstuhls von Notre-Dame erforderte einen ganzen Baumstamm.