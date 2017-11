Schulz sagte, er strebe weder eine grosse Koalition noch eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen an. "Ich strebe gar nix an", sagte er. Ihm gehe es vor allem um ein besseres Leben für die Menschen. Allerdings verwies er darauf, dass eine Partei in der Opposition kaum Gestaltungsmöglichkeiten habe.

Grüne offen für Minderheitsregierung

Die Grünen stehen einer Minderheitsregierung offen gegenüber. "Wir Grüne sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und bleiben gesprächsbereit", heisst es in einem Beschluss des Parteitags zum Vorgehen nach dem Scheitern der Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition. "Dies gilt auch für eine Beteiligung an Minderheitsregierungen", steht in dem am Samstag in Berlin mit grosser Mehrheit beschlossenen Antrag.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche hatte der Bundespräsident die Initiative übernommen und alle Parteien an ihre gesamtstaatliche Verantwortung erinnert, für eine stabile Regierung zu sorgen. Zudem führte er getrennte Gespräche mit den Chefs der für ein Bündnis infrage kommenden Parteien.

Schulz, der zusammen mit dem SPD-Vorstand noch zu Wochenbeginn die Ablehnung einer erneuten grossen Koalition bekräftigt hatte, steuerte nach Steinmeiers Intervention um und ist nun doch bereit, über Optionen für eine Regierungsbildung zu sprechen. Damit besteht die Chance auf ein Ende der Hängepartie.

Nicht nur aus der deutschen Wirtschaft, sondern auch von europäischen Partnern waren Mahnungen gekommen, angesichts anstehender Entscheidungen dürfe die Unsicherheit in Deutschland nicht zu lange andauern.

Gute Zusammenarbeit in GroKo

Merkel verwies am Samstag auf die erfolgreiche Arbeit der grossen Koalition in den letzten Jahren. "Wir haben gut zusammengearbeitet". Über das, was nicht so gut gelaufen sei, müsse man sprechen. Allerdings äusserte sie sich verärgert darüber, dass die SPD im Wahlkampf und danach "kein einziges gutes Wort" dafür gefunden habe.

Inhaltlich sei für die CDU bei der Entscheidung über eine Regierungsbeteiligung massgebend, ob Deutschland dadurch vorankomme, es den Menschen besser gehe und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt würden.

Dazu gehörten das Bekenntnis zu einem Budget ohne neue Schulden, steuerliche Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen sowie bessere Rahmenbedingungen für eine zukunftsweisende Entwicklung der Wirtschaft. Bei all den Veränderungen "die Gesellschaft zusammenzuhalten, das wird eine der ganz grossen Aufgaben", merkte sie an.

In der Flüchtlingspolitik bekräftigte Merkel die mit der CSU gefundene Verständigung, die Flüchtlingsaufnahme auf 200'000 Menschen pro Jahr zu begrenzen.

Umstrittene Begrenzung

Auch Schulz unterstrich am Freitagabend beim Bundeskongress der Jusos, in erster Linie müsse es um eine Verbesserung des Lebens der Menschen im Alltag, national wie international, gehen. Justizminister Heiko Maas rief seine Partei auf, offen für eine Regierungsbeteiligung zu sein.

SPD-Vize Ralf Stegner stellte Bedingungen und bezeichnete den Unions-Kompromiss zur Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme als nicht zustimmungsfähig für die SPD. Eine weitere Begrenzung des Familiennachzugs werde des mit der SPD nicht geben.

Für den Arbeitsmarkt verlangte der Parteilinke andere Formen der Arbeitszeit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen und mehr Tarifbindung. Ausserdem müssten die grundlos befristeten Arbeitsverhältnisse abgeschafft werden.