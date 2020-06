Nach Staatsanwalt-Rauswurf: Barr soll vor Justizausschuss aussagen

Nach dem erzwungenen Rücktritt des prominenten New Yorker Staatsanwalts Geoffrey Berman will der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses Justizminister William Barr vorladen. Der demokratische Vorsitzende des Ausschusses, Jerry Nadler, bestätigte in einem am Montagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit dem Sender MSNBC entsprechende Pläne.