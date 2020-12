Nach Urteil: Trumps Regierung muss junge Migranten wieder schützen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat nach einer Gerichtsentscheidung erzwungenermassen ein Programm zum Schutz von rund 700 000 jungen Migranten wieder in Kraft gesetzt. Das US-Heimatschutzministerium teilte am Montag (Ortszeit) mit, Anträge im Zusammenhang mit dem sogenannten Daca-Programm (Deferred Action for Childhood Arrivals) würden ab sofort wieder angenommen. Das Ministerium erwäge, die Aufhebung der richterlichen Anordnung zu beantragen. Solange sie in Kraft sei, werde sie aber umgesetzt. Ein Bundesgericht hatte am vergangenen Freitag verfügt, die Massnahme zum Schutz von Migranten müsse wieder in Kraft gesetzt werden.