Der 27-Jährige war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) per Video-Konferenz aus einem Spital in einen Gerichtssaal in Manhattan zugeschaltet worden. Dort informierte ihn Richterin über den Inhalt der Anklageschrift und ordnete seine Festhaltung ohne Chance auf Entlassung auf Kaution an. Zuvor war der Mann wegen illegalen Waffenbesitzes, Terrorverdachts und terroristischer Bedrohung angeklagt worden.

Der 27-Jährige hatte am Montagmorgen zur Hauptverkehrszeit in einem unterirdischen Verbindungstunnel zwischen dem Busbahnhof Port Authority und der U-Bahn-Station Times Square versucht, sich mit einer selbstgebauten Rohrbombe in die Luft zu sprengen. Er selbst und drei Passanten wurden verletzt.

Es war der zweite Vorfall in Manhattan innerhalb weniger Wochen. Ende Oktober war ein 29-Jähriger mit einem Kleinlaster über einen Radweg gerast und hatte dabei acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Auch er wurde laut den Ermittlern von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert.