Nach Vulkanausbruch: Taucher suchen weiter nach Vermissten bei «White Island»

Die Polizei setze zudem derzeit alle Hebel in Bewegung, um nach den beiden Vermissten auch an Land weiter zu suchen, hiess es. Dazu würden alle Informationen ausgewertet, die zur Verfügung stünden.

Regierungschefin Jacinda Ardern kündigte für Montag eine Gedenkminute für die Opfer an. "Wo auch immer man in Neuseeland oder an anderer Stelle der Welt ist, ist dies ein Moment, in dem wir an der Seite derer stehen, die ihre Liebsten in dieser aussergewöhnlichen Tragödie verloren haben", heisst es in einer am Samstag verbreiteten Erklärung.