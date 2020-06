Nationalstolz: Frankreichs Edelkäse ist in Gefahr

Ob Beaufort oder Saint-Nectaire, Chavignol oder Rocamadour: Allein schon die Namen französischer Käsesorten zergehen auf der Zunge. Sie sind fester Bestandteil der Landesgeographie – aus dem Jura stammt der Comté, aus dem Baskenland der Ossau-Iraty; aus dem Elsass kommt der Munster, im Dialekt «Minschtrkas» genannt; und während die orange Mimolette vor allem in Landesnorden genossen wird, mundet in Korsika der würzige Brocciu.

Charles de Gaulle fragte einmal verzweifelt, wie man ein Land regieren könne, das so viele Käsesorten kenne. Über tausend sollen es sein. Das ist vielleicht eine Legende, genauso wie die Erzählung, die in Frankreich jedes Kind kennt: Wegen einer schönen Passantin vergass ein Hirte im kargen Aveyron-Gebiet seinen Schafskäse in der Höhle; als er Tage später zurückkehrte, war der Lunch von grünem Schimmel durchzogen – der Roquefort war geboren.