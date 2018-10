Mit der Handbremse brachte er den Bus zum Stehen, «weil ich glaubte, die Beine seien weg». Das stellte sich glücklicherweise als Irrtum heraus. Wilson inspizierte sein Fahrzeug. Eine resolute Jugendliche wies ihn auf eine schwer verletzte Mitreisende hin.

«Ich hob das Mädchen auf und legte sie auf die Rückbank. Ihre Augen verdrehten sich, ihre Atmung stoppte. Wir machten Mund-zu-Mund-Beatmung, sie kam zurück, dann übergab ich sie den Sanitätern. Aber das Weiss in ihren Augen hat mich jahrelang im Traum verfolgt.»

Sein Sohn hielt es nicht aus

Wilson spricht leise, zwischendurch muss er sich eine Träne aus den Augen wischen – nicht zuletzt, als die Rede auf seinen Sohn James kommt, der sich ein Jahr nach dem Bombenanschlag 27-jährig das Leben nahm. «Er machte sich Vorwürfe, weil er den Bus nicht nach Bomben abgesucht hatte. Aber das war gar nicht seine Aufgabe.» Psychologische Betreuung gab es nicht, weder für den Vater noch den Sohn. «Sonst wäre er vielleicht noch am Leben.»

Regelmässig erhält der Witwer in seinem schmucken Häuschen nahe Lisnaskea Besuch von jener resoluten knapp 18-Jährigen, die damals ihren 16 Mitpassagieren «Keine Panik!» zugerufen hatte. Inzwischen ist Arlene Foster, 48, Vorsitzende der grössten unionistischen Protestantenpartei Nordirlands, der DUP – und wer ihre harte Haltung im sich zuspitzenden Brexit-Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verstehen will, tut gut daran, Menschen wie Wilson zuzuhören.

Sie sind überwiegend, zumal auf dem Land, sehr konservativ und religiös, beseelt von ihrer Zugehörigkeit zu Grossbritannien und wenig interessiert an der Republik Irland, die von Lisnaskea keine zwanzig Kilometer entfernt liegt.

Seit sie ihre unangefochtene Vormachtstellung verloren haben, sehen sich Nordirlands Protestanten in der Defensive. Bitterlich beklagen sich Aktivisten wie jene der örtlichen Opfer-Stiftung Seff, die Wilson schliesslich eine Gesprächstherapie ermöglichte, über die Auswirkungen des Friedensabkommens vom Karfreitag 1998: immer neue Zugeständnisse an die IRA-Terroristen und deren Partei Sinn Féin, zu wenig Hilfe für deren Opfer. Mit Besorgnis starren viele Protestanten auf die Bevölkerungsstatistik, die den Katholiken binnen weniger Jahre die Mehrheit unter den rund 1,8 Millionen Nordiren verheisst. Freilich, was heisst das?

Zwar sieht das Karfreitagsabkommen die Möglichkeit einer Volksabstimmung über die Wiedervereinigung mit der Republik im Süden vor. Doch schienen sich viele Katholiken ganz gut eingerichtet zu haben mit den Verhältnissen. Schliesslich sorgte die grosszügige Subventionierung von der Nachbarinsel für kommoden Lebensstandard, die Durchlässigkeit der Grenze tat sein Übriges. Bis zum Brexit.

Im Fall des Brexit sei es «unvorstellbar», so damals Theresa May, die heutige Premierministerin, dass die offene Grenze so bleiben könne wie sie ist. Seit sie ihr Amt übernommen hat, redet May anders: Nun will sie die 300 Kilometer lange Grenze offenhalten, wozu die bereits vergangenen Dezember festgeschriebene Auffanglösung für Nordirland dient: Sollte keine andere Einigung zustande kommen, verbleibt der britische Teil der grünen Insel in der Zollunion und weiten Teilen des Binnenmarktes der EU.